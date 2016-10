KI.KA 07:10 bis 07:50 Trickserie Matzes Monster Ein neues Hausmonster / Monster-Matze / Monströse Geburtstagsüberraschung F, I, NL 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Ein neues Hausmonster: Familie Mustermann hat ein neues Hausmonster aufgenommen. Doch Matze interessiert das nicht. Er fängt an die Minimonster langweilig zu finden und die Monsterjagd eintönig. Selbst sein Schulheft bleibt vor Monsterbildern verschont. Ding macht sich Sorgen um seinen Freund. Was verdirbt einem Monsterjäger die Freude an Monstern? Monster-Matze: Als Matze in den Tiefen der Kanalisation Hübschheims ein Monster stellt, wird er mit einem Monster-Virus infiziert und somit selbst zum Monster. Wie nur verwandeln die Mustermanns ihren Sohn wieder in einen Menschen? Ein Kampf gegen die Zeit beginnt, als sich auch die Bösartig AG auf die Jagd nach dem vermeintlichen Monster begibt. Monströse Geburtstagsüberraschung: An Matzes Geburtstagparty verwandelt sich die Schwarzwälder-Kirschtorte plötzlich in ein Torten-Monster. Gemeinsam mit sämtlichen Kuchen der Stadt verschanzt sie das Haus der Familie Mustermann, die alle Hände voll zu tun hat, den Fluch zu bannen, den das Monster aktiviert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Uwe Büschken (Markus Mustermann) Sabine Mazay (Maria Mustermann) Diana Borgwardt (Robin) Heike Schrötter (Frau Bösartig) Hans Hohlbein (Professor Wurmfortsatz) Hannes Maurer (Matze Mustermann) Originaltitel: Matt et les Monstres Regie: Grégory Panaccione Drehbuch: Thierry Gaudin, Yves Coulon, Jean-Philippe Robin, Alba Maria Calicchio, Valentina Mazzo Musik: Laurent Aknin