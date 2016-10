Spiegel TV Wissen 01:10 bis 01:55 Dokumentation Weggesperrt - Frauen im Knast D 2016 Merken Zickenalarm? Ja, den soll es auch geben in der Anstalt Willich II, aber am Schlimmsten sei die sich endlos dehnende Zeit. So sehen es drei Frauen, die SPIEGEL TV Wissen dort ein Jahr lang mit der Kamera begleitet hat. Die eine sitzt wegen Totschlags, die andere wegen Mordes an ihrem Ex-Freund. Die dritte, eine Heiratsschwindlerin, hat wegen Betrugs neuneinhalb Jahre bekommen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weggesperrt - Frauen im Knast

