Spiegel TV Wissen 17:15 bis 18:00 Porträt Spiegel TV Porträt Mit Revolverheld auf Tour - Vom Musikstudenten zum Bühnenprofi D 2015 Mit Revolverheld auf Tour: Was passiert genau, wenn eine Popband auf Tour ist? Backstage, im Tourbus, bei den Proben. Vom Frühstück in der Mehrzweckhalle bis zum Feierabendbier in den Schlafkojen. Einblicke in eine Welt, die den Konzertbesuchern normalerweise verborgen bleiben. Vier Alben, zwei davon Platin, und fünf Singles in den Top 20-Charts. Das ist die Bilanz von Revolverheld nach 11 Jahren. Originaltitel: Spiegel TV Porträt