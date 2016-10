Spiegel TV Wissen 08:45 bis 09:30 Reportage Die Reportage Wettstreit der Maschinen - Die RoboCup German Open D 2014 Merken Wettstreit der Maschinen - In Magdeburg treten mehr als 200 Forscher-Teams aus aller Welt mit ihren selbst konstruierten Robotern an. In unterschiedlichen Kategorien, wie Fußball, Haushalt, Rettung oder Logistik, messen die Teilnehmer ihr Können. Die Ziele der Teams sind ehrgeizig: bis 2050 sollen die kickenden Roboter in der Lage sein, die amtierenden menschlichen Fußballweltmeister zu schlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Reportage

