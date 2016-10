ARD alpha 19:15 bis 20:00 Dokumentation alpha-Lógos Auf ewig geteilt? D 2015 2016-11-06 13:15 16:9 Live TV Merken Im Jahr 2017 jährt sich die Veröffentlichung der 95 Thesen Martin Luthers zum 500sten Mal. Schon jetzt wird dieses Jubiläum kontrovers diskutiert. Soll man dieses Datum feiern, weil mit der Reformation eine Erneuerung der Kirche eingeleitet wurde? Oder soll man der Reformation kritisch gedenken, weil es in ihrem Gefolge zur Spaltung der Kirche kam? Gleichzeitig gilt die Reformation als einer der großen Wendepunkte in der Geschichte des Abendlandes. Im Jahr 2017 jährt sich die Veröffentlichung der 95 Thesen Martin Luthers zum 500sten Mal. Schon jetzt wird dieses Jubiläum kontrovers diskutiert. Soll man dieses Datum feiern, weil mit der Reformation eine Erneuerung der Kirche eingeleitet wurde? Oder soll man der Reformation kritisch gedenken, weil es in ihrem Gefolge zur Spaltung der Kirche kam? Gleichzeitig gilt die Reformation als einer der großen Wendepunkte in der Geschichte des Abendlandes. Nicht zuletzt wurde der Weg zum Zeitalter der Aufklärung bereitet und eine umfassende gesellschaftspolitische Entwicklung in Gang gesetzt, die zu einer prinzipiellen Trennung von Geistlichem und Weltlichem führte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: alpha-Lógos