ARD alpha 15:25 bis 15:30 Magazin Freisprecher Brauchen wir den Rausch? D 2016-11-05 16:55 16:9 Merken Die Sendung "Freisprecher" widmet sich Fragen, die das Leben stellt. In dreiminütigen, von jungen Teams produzierten Clips werden ethische Fragen thematisiert, die im Alltag junger Zuschauerinnen und Zuschauer eine wichtige Rolle spielen: "Was bedeutet mir Ehrlichkeit? Was ist echt im Internet? Warum gibt es mich? Und sind Fettzellen eigentlich böse?" Die Fragen wirken einfach, ungewöhnlich und lustig - die Antworten der jungen Protagonisten offenbaren aber ganze Lebensentwürfe. Die Sendung "Freisprecher" widmet sich Fragen, die das Leben stellt. In dreiminütigen, von jungen Teams produzierten Clips werden ethische Fragen thematisiert, die im Alltag junger Zuschauerinnen und Zuschauer eine wichtige Rolle spielen: "Was bedeutet mir Ehrlichkeit? Was ist echt im Internet? Warum gibt es mich? Und sind Fettzellen eigentlich böse?" Die Fragen wirken einfach, ungewöhnlich und lustig - die Antworten der jungen Protagonisten offenbaren aber ganze Lebensentwürfe. Guter Rausch - böser Rausch? Auf dem Weinfest in Neustadt an der Weinstraße wollten wir es wissen: Unsere Freisprecher erzählen von berauschenden Erfahrungen, von intensiven Erlebnissen. Und sie sagen, wann der Rausch abdriftet in etwas, das man später bereut. Dabei geht es nicht nur um Alkohol, Promille und Co. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Freisprecher