Niederlande 2 21:05 bis 22:00 Sonstiges VPRO Tegenlicht Italiaanse lente NL 2016 HDTV Merken Burgemeester Leoluca Orlando van Palermo, beroemd en geliefd als bestrijder van de maffia, is een man met een missie. Hij wil dat mobiliteit als mensenrecht wordt erkend. In zijn stad heeft Orlando de verblijfsvergunning afgeschaft. Afrikaanse gelukszoekers heet hij persoonlijk welkom in de haven. Hij kwam in 2016 naar Den Haag om zijn aanpak te lanceren tijdens de eerste vergadering van het Global Parliament of Mayors. Kan één burgemeester het verschil maken? Jaarlijks arriveren op Sicilië duizenden migranten uit Afrika die op zoek zijn naar werk en een beter leven. Ze willen verder Europa in, maar de binnengrenzen zijn dicht. Terwijl Italië kreunt en de Europese Unie worstelt met de verdeling van vluchtelingen, verleent burgemeester Orlando tijdens een feestelijke ceremonie burgerschap aan economische migranten in Sicilië. Hij ziet een toekomst waarin de economie groeit door een onbelemmerde circulatie van kapitaal, informatie, mensen, goederen en diensten. In zijn "Charter van Palermo" stelt Orlando dat migranten recht hebben op woonruimte, werk en gezondheidszorg, ongeacht hun verblijfsstatus. Hij keert zich daarmee tegen het landelijke beleid van de "tirannie van de verblijfsvergunning" en zet de macht van zijn stad in om migranten te beschermen.