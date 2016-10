Niederlande 2 17:10 bis 17:40 Sonstiges Divali NL 2016 HDTV Merken Op 30 oktober vieren miljoenen Divali. Dit is het feest van het licht. Een feest van bezinning, maar ook van overwinning. Overwinning van het licht op de duisternis, van het goede op het kwade, van wijsheid op onwetendheid. Daarnaast bid je en bezin je je op je eigen geluk. Divali is afgeleid van het Sanskriet-woord Deepavali en betekent letterlijk een rij van lampjes. Op divalidag plaatst men na zonsondergang kleine olielampjes (diya's) in en om het huis. Het divalifeest roept ons op om op zoek te gaan naar het goddelijke deel en het licht in onszelf. Door het licht in onszelf aan te wakkeren, proberen we donkere eigenschappen zoals begeerte, hebzucht en haat te overwinnen. Bij het aansteken van de diya (het kleine olielampje) wordt met het opzeggen van een gebed om kennis en kracht gevraagd om onze innerlijke vijanden te verslaan en wordt symbolisch het licht in jezelf aangemaakt. Tanja Jadnanansing (voormalig Tweede Kamerlid PvdA) praat met inspirerende mensen die vertellen hoe zij het licht in zichzelf ontsteken en niet alleen rondom Divali, maar ook in hun dagelijks leven. In Google-Kalender eintragen