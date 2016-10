Niederlande 2 15:05 bis 15:40 Sonstiges 100% Hindoe? Zelfdoding NL 2016 HDTV Merken Narsingh Balwantsingh onderzoekt zelfdoding in de hindoegemeenschap. Op de dag van Divali vraagt hij zich af of hoe het komt dat duisternis kan intreden in iemands leven. Via portretten van mensen die hebben overwogen een eind aan hun leven te maken en van mensen die het hebben gedaan, onder wie Narsinghs neef, komen we dichter bij het onderwerp. Ook is gefilmd bij een dienst van Pandit Ashish Mathura in de Rotterdamse Shri Shriv Mandir (hindoetempel), waar hij Divali, het feest van licht, als inspiratie gebruikt om mensen te doen inzien dat het licht in henzelf altijd aan te wakkeren is. In Google-Kalender eintragen Moderation: Narsingh Balwantsingh Originaltitel: 100% Hindoe