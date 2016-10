Niederlande 2 07:25 bis 07:55 Sonstiges De Kist Bibian Mentel NL 2016 HDTV Merken Toen Bibian Mentel als groot snowboardtalent bezig was met het toeleven naar de Olympische Winterspelen van 2002, werd er kanker bij haar ontdekt. Al snel moest ze beslissen wat haar leven haar waard was. Ze besloot te kiezen voor de amputatie van haar been, ook al zou dit haar droom van een olympische medaille kosten. Die droom kwam echter alsnog uit toen ze goud won op de Paralympische Spelen op haar snowboard. De voorbereiding voor de volgende Paralympische Spelen over twee jaar werden dit voorjaar wreed verstoord doordat er voor de achtste keer kanker bij haar werd gevonden. De dokters vertelden dat ze dit keer niets konden doen om de tumor weg te halen, maar ze ontdekte zelf dat er een nieuwe therapie beschikbaar kwam. De behandelingen zijn afgerond, maar het resultaat is nog onzeker. In gesprek met Kefah Allush vertelt Bibian Mentel over haar optimistische kijk naar de toekomst en over de vele moeilijke momenten die ze beleefd heeft in de meer dan vijftien jaar sinds ze voor het eerst te horen kreeg dat ze kanker had. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kefah Allush Originaltitel: De kist