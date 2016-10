Niederlande 1 21:20 bis 22:15 Sonstiges TV Show NL 2016 HDTV Merken Een gesprek met kunstenaar Rob Scholte. Bij een aanslag op zijn leven verloor hij 22 jaar geleden zijn benen en zijn toenmalige echtgenote Micky Hoogendijk hun ongeboren kind. Via Tenerife kwam hij 3 jaar geleden in Den Helder. Daar heeft hij een eigen museum, waar hij ook woont samen met zijn nieuwe liefde en hun twee kinderen. Verder een eerbetoon aan de hulp-, detectie- en assistentiehonden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: TV-Show