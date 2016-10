Niederlande 1 20:20 bis 21:20 Sonstiges De Reünie Christelijke LTS Overveluwe Harderwijk NL 2016 HDTV Merken Bevel is bevel. En dus springt Paul in 2008 met zijn parachute uit het vliegtuig om te landen in de Haagse Hofvijver. Het bevel is gegeven door zijn baas van het Ministerie van Defensie, hoewel Paul al heeft aangegeven dat de sprong te risicovol is. Paul krijgt gelijk. Als meervoudig kampioen precisiespringen met de parachute landt hij weliswaar op de goede plek, maar hij verbrijzelt daarbij zijn voet. Een lange revalidatie volgt maar hij blijft vechten tegen de pijn. Paul besluit dit jaar om zijn onderbeen te laten amputeren en een prothesebeen te laten aanmeten. Samen met Patrick doet hij daarna weer zijn parachute om. Kan hij weer net zo precies springen met nieuwe been? De jongens van de LTS waren soms hard voor elkaar, er werd gescholden en geknokt. Maar ook de leraren moesten het ontgelden. Een leraar werd zelfs van school gepest. Alex, inmiddels dominee, voelt zich geroepen om namens de klas excuses te maken aan de docent. Ze ontmoeten elkaar weer op hun oude school. En natuurlijk werd er op brommers gereden door de jongens. Ook Ronny had er één. Maar in het examenjaar werd hij op zijn brommer geschept door een vrachtwagen en overlijdt. Zijn schoolvrienden Theo, Tonny en Aalt stappen nog één keer samen op de brommer om een eerbetoon te brengen aan hun vriend Ronny. In Google-Kalender eintragen Moderation: Patrick Lodiers Originaltitel: KRO De reünie