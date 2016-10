Niederlande 1 11:20 bis 12:00 Sonstiges VPRO Boeken Marijke Schermer en Eva Meijer NL 2016 HDTV Merken Presentator Jeroen van Kan ontvangt auteur/toneelschrijfster Marijke Schermer (1975) over haar roman 'Noodweer'. Haar werk werd door verschillende gezelschappen gespeeld en is in meerdere talen vertaald. In 2009 ontving ze de Charlotte Köhlerprijs voor haar toneelwerk. "Mensen in de zon" was haar lovend besproken romandebuut. "Noodweer" is haar tweede roman. Een scherp en meedogenloos portret over een vrouw die zich vastdraait in goede bedoelingen en de onwil zich door een trauma in de luren te laten leggen. Ook te gast is auteur/filosofe Eva Meijer (1980) over haar roman 'Het vogelhuis', dat zij baseerde op het vogelonderzoek van Len Howard (1904-1973). Howard bracht de tweede helft van haar leven door in een klein, afgelegen huisje op het Engelse platteland. Daar schreef ze twee internationale bestsellers over de vele aanwezige vogelsoorten in en rond haar huis. Meijer stuitte als filosoof op het onderzoek van Howard, dat onterecht in de vergetelheid is geraakt. "Het vogelhuis" draait om muziek en vogelzang, mensenmanieren en koolmeesconventies, en uiteindelijk om wat het betekent ergens thuis te horen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jeroen van Kan Originaltitel: Boeken Regie: Ellen Jens