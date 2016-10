Classica 01:30 bis 02:55 Musik Smetana, Mein Vaterland CZ, D 2014 Stereo 16:9 Merken Eröffnungskonzert des Festivals "Prager Frühling" aus dem Smetana-Saal in Prag. Tschechische Philharmonie, Leitung: Jirí Belohlávek. Der Zyklus "Má vlast" (Mein Vaterland) ist das Hauptwerk des tschechischen Komponisten Bedrich Smetana (1824-1884). Er besteht aus sechs symphonischen Dichtungen, die Landschaft und Geschichte der Heimat des Meisters schildern; am bekanntesten ist "Die Moldau", eine musikalische Reise von der Quelle bis zur Mündung des Flusses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Smetana: My Country Regie: Tomás Simerda Musik: Bedrich Smetana

