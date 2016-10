Classica 22:10 bis 23:45 Musik Beethoven, Missa solemnis D-Dur op. 123 NL 2012 Stereo 16:9 Merken Aus dem Concertgebouw Amsterdam: Nikolaus Harnoncourt dirigiert die Missa solemnis op. 123 von Ludwig van Beethoven (1770-1827). Marlis Petersen (Sopran), Elisabeth Kulman (Alt), Werner Güra (Tenor), Gerald Finley (Bass), Niederländischer Rundfunkchor, Koninklijk Concertgebouworkest. Beethovens Missa solemnis zählt zu den bedeutendsten Chorwerken überhaupt. In ihr verschmelzen liturgische Tradition und in Musik umgesetzte menschliche Emotionen auf eine ganz persönliche Art und Weise. An den Anfang der Partitur schrieb Beethoven: "Vom Herzen - Möge es wieder zu Herzen gehen!" In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Marlis Petersen (Sopran), Elisabeth Kulman (Mezzosopran), Werner Güra (Tenor), Gerald Finley (Bass) Originaltitel: Beethoven, Missa solemnis D-Dur op. 123 Musik: Ludwig van Beethoven