Classica 20:30 bis 21:45 Musik Ouverture spirituelle - Nikolaus Harnoncourt dirigiert Mozart Missa longa C-Dur KV 262 - Litaniae de venerabili altaris sacramento KV 243 A 2012 Stereo 16:9 Merken Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Missa longa C-Dur KV 262 - Litaniae de venerabili altaris sacramento KV 243. Sylvia Schwartz (Sopran), Elisabeth von Magnus (Mezzosopran), Jeremy Ovenden (Tenor), Florian Boesch (Bariton), Arnold Schoenberg Chor, Concentus Musicus Wien, Leitung: Nikolaus Harnoncourt. Die Konzertsaison 2012 der Salzburger Festspiele begann eine neue Reihe mit geistlicher Musik unter dem Titel "Ouverture spirituelle". Mozart, der im Mittelpunkt der Festspiele in seiner Geburtsstadt steht, kehrte mit zwei Kompositionen in den Salzburger Dom, den Ort ihrer Uraufführung, zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Sylvia Schwartz (Sopran), Elisabeth von Magnus (Mezzosopran), Jeremy Ovenden (Tenor), Florian Boesch (Bariton) Originaltitel: Ouverture spirituelle: Nikolaus Harnoncourt dirigiert Mozart Musik: Wolfgang Amadeus Mozart