Heimatkanal 14:40 bis 15:40 Familienserie Weißblaue Geschichten Ein schwerer Akt / Der Intrigantenstadl D 1999 Stereo Merken 1. Ein schwerer Akt Zahnarzt Dr.Blohm war noch nie eifersüchtig. Aber seit kurzem bekommt seine Frau Christine anonyme Anrufe und verschwindet abends häufig unter irgendeinem Vorwand... 2. Der Intrigantenstadl Bürgermeister Hollreiser steht vor der Wiederwahl. Sein Konkurrent Neumann muss also mit allen Mitteln ausgeschaltet werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolf Roth (Dr. Florian Blohm) Michaela May (Dr. Christine Blohm) Gunter Berger (Michael) Andrea L'Arronge (Katrin) Sabrina Notfulla (Celine) Patrick Notfulla (Christopher) Cornelia Saborowski (Anja) Originaltitel: Weißblaue Geschichten Regie: Michael Günther Drehbuch: Rolf René Schneider Kamera: Henning Gaertner Musik: Norbert Jürgen Schneider