Heimatkanal 08:40 bis 09:30 Show Heimatkanal Spezial - Lieder, Land & Leute zu Gast im Defereggental, Osttirol D 2009 Stereo 16:9 Merken Grüne Almwiesen, blaue Bergseen und imposante Dreitausender: Dagmar Obernosterer entführt die Zuschauer in der aktuellen Ausgabe von "Liederm, Land & Leute" in das Osttiroler Defereggental, wo sich die Stars der Volksmusik ein Stelldichein geben. Neben musikalischen Highlights stellt die Moderatorin Handwerk, Brauchtum und Almkulinarik der Region vor. Mit dabei sind u.a. Ensemble Osttirol, Die Alpenoberkrainer, Alexandra Lexer, Alex & die Grödner Alphornbläser und Brugger Buam. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Heimatkanal Spezial

