Der New Yorker Dealer Monty Brogan (Edward Norton) wurde zu sieben Jahren Knast verurteilt. In 25 Stunden muss er die Haft antreten. An seinem letzten Tag in Freiheit versucht er noch ein paar Dinge zu klären, trifft seinen Vater (Brian Cox) und verabschiedet sich von seiner Freundin (Rosario Dawson). Mit seinen zwei besten Freunden (Philip Seymour Hoffman, Barry Pepper) zieht er durch die Stadt. Und bittet am Morgen schließlich um einen sehr extremen Gefallen. - Großartig besetzter Großstadt-Thriller, mit dem Regisseur Spike Lee eine schonungslose Momentaufnahme von New York nach 9/11 gelingt. In Google-Kalender eintragen