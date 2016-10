Motorvision.TV 07:15 bis 07:45 Magazin Motorcycles BMW R5 Hommage D 2016 Stereo 16:9 Merken Mit der R5 Hommage erinnert BMW an sein legendäres Modell R5 aus dem Jahre 1936. Das Motorrad war damals bahnbrechend unter anderem mit der ersten Telegabel vorne. Pünktlich zum 80. Jubiläum dieser sportlichen Maschine zeigt die neue Studie R5 Hommage, wie ein baldiges Serienbike aussehen könnte. Zur Weltpremiere am Comer See in Norditalien spricht MOTORVISION TV mit Designern und BMW Motorrad-Chef Stephan Schaller und gehen der Frage noch, ob und wann ein Serienbike auf der Basis dieses herrlichen Bobbers zu erwarten ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Motorcycles