Sky Atlantic HD 04:50 bis 06:00 Dokumentation Living With Lincoln USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg begannen die Vorfahren von Peter Kunhardt Fotos und Erinnerungsstücke von Präsident Lincoln zu bewahren. Was sonst möglicherweise für immer verloren gegangen wäre, sind heute teilweise historische Ikonen: Lincolns Portät auf dem Penny, dem Fünf-Dollar-Schein und die Vorlage für das Monument von Mount Rushmore. In seiner Dokumentation untersucht Kunhardt die einzigartige Verbindung seiner Familie zum legendären Präsidenten über fünf Generationen. - Ungewöhnliche, persönliche Dokumentation über den legendären US-Präsidenten und sein Andenken. Originaltitel: Living With Lincoln Regie: Peter Kunhardt, Brian Oakes