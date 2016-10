Sky Atlantic HD 03:00 bis 04:50 Drama Always Outnumbered - mit dem Rücken an der Wand USA 1998 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Socrates Fortlow (Laurence Fishburne) zieht nach einer mehrjährigen Gefängnisstrafe in ein Schwarzenviertel von Los Angeles. Dort bestimmen bittere Armut, Gewalt und Gleichgültigkeit den Alltag. Socrates findet sich nicht damit ab und wird für seine Freunde zum Retter in der Not. - Authentisches Ghettodrama nach dem Erfolgsroman "Socrates' Welt" von Walter Mosley, der auch das Drehbuch schrieb. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Laurence Fishburne (Socrates Fortlow) Natalie Cole (Iula Brown) Bill Cobbs (Right Burke) Laurie Metcalf (Halley Grimes) Alan Wilder (Anton Crier) Isaiah Washington (Wilfred) Cicely Tyson (Luvia) Originaltitel: Always Outnumbered Regie: Michael Apted Drehbuch: Walter Mosley Kamera: John Bailey Musik: Michael Franti Altersempfehlung: ab 12