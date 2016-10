Sky Atlantic HD 16:35 bis 18:00 Dokumentation All About Ann: Governor Richards of the Lone Star State USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als progressive Demokratin schaffte sie es bis an die Spitze des erzkonservativen Texas: Ann Richards gelang eine der unwahrscheinlichsten politischen Karrieren der US-Geschichte. Doch die erfolgreiche Politikerin hatte stets mit Dämonen zu kämpfen. - Emotionales, spannendes und humorvolles Porträt einer Ausnahmepolitikerin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: All About Ann: Governor Richards of the Lone Star State Regie: Keith Patterson, Phillip Schopper Drehbuch: Keith Patterson Musik: Michael Bacon