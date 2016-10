Sky Atlantic HD 14:45 bis 15:35 Serien Deadwood Beerdigung USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Während Seth Bullock (Timothy Olyphant) an dem Sarg für seinen Stiefsohn William zimmert, werden ohne jedwede Zeremonie die Leichen der chinesischen Prostituierten verbrannt. Darüber regt sich Herr Wu (Keone Young) furchtbar auf. Al Swearengen (Ian McShane) versucht indes die Beerdigung von William für seine Zwecke auszunutzen. - Packende und düstere Westernserie über ein Goldsucherkaff in South Dakota. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Seth Bullock) Ian McShane (Al Swearengen) Molly Parker (Alma Garret) John Hawkes (Sol Star) Robin Weigert (Calamity Jane) Brad Dourif (Doc Cochran) Powers Boothe (Cy Tolliver) Originaltitel: Deadwood Regie: Daniel Minahan Drehbuch: Sara Hess, David Milch, Bryan McDonald Kamera: Lloyd Ahern Musik: David Schwartz, Reinhold Heil, Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 12