Sky Atlantic HD 11:00 bis 12:00 Serien Die Sopranos Lust, Leid und Laster USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Eigentlich gehört es sich nicht, mit der Geliebten eines Freundes anzubändeln: Doch Tony (James Gandolfini) kann einfach nicht die Finger lassen von der heißen Valentina, der Gespielin seines Mafia-Kollegen Ralph (Joe Pantoliano). Auch Tonys Frau Carmela (Edie Falco) muss die ganze Zeit an Furio denken, der unterdessen in Neapel auf der Beerdigung seines Onkels weilt. - Der vielfach preisgekrönte Serienhit über das Familienleben eines Mafiabosses. Schauspieler: James Gandolfini (Tony Soprano) Edie Falco (Carmela Soprano) Jamie-Lynn Sigler (Meadow Soprano) Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi) Tony Sirico (Paulie ?Walnuts? Gualtieri) Robert Iler (Anthony ?A.J.? Soprano, Jr.) Originaltitel: The Sopranos Regie: Daniel Attias Drehbuch: David Chase, David Chase, Lawrence Konner, David Chase, Robin Green, Mitchell Burgess, Terence Winte Altersempfehlung: ab 16