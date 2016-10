Sky Atlantic HD 09:00 bis 10:00 Serien Die Sopranos Gewissensbisse USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Tonys Sohn Anthony (Robert Iler) ist schwer mit seiner neuen Freundin Devin beschäftigt. Die findet es unglaublich aufregend, die Freundin eines Gangstersohns zu sein. Tony (James Gandolfini) plagen indes Gewissensbisse, weil seine Exgeliebte Gloria Selbstmord begangen hat. Um zu beweisen, dass er kein schlechter Mensch ist, will Tony sich mehr um seine Familie kümmern. - Der vielfach preisgekrönte Serienhit über das Familienleben eines Mafiabosses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Gandolfini (Tony Soprano) Edie Falco (Carmela Soprano) Jamie-Lynn Sigler (Meadow Soprano) Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi) Tony Sirico (Paulie "Walnuts" Gualtieri) Robert Iler (Anthony "A.J." Soprano, Jr.) Originaltitel: The Sopranos Regie: Steve Buscemi Drehbuch: David Chase, Michael Imperoli Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 07:00 bis 10:00

Seit 149 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 08:31 bis 10:32

Seit 58 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 08:45 bis 12:45

Seit 44 Min. Die Pfefferkörner

Kinderserie

Das Erste 09:00 bis 09:30

Seit 29 Min.