RTL Crime 04:55 bis 05:45 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Spiel mit dem Feuer Spiel mit dem Feuer USA 1995-2005 Stereo 1. Staffel, Folge 85: Eine Frau, die am letzten Tag der Jagdsaison mit ihrem Hund im Wald spazieren ging, ist ohne ersichtlichen Grund erschossen worden. Da sie keine Feinde und ihr Mann ein Alibi hat, verbucht die Polizei den Fall schon bald als Jagdunfall - bis ein merkwürdiger Brief auftaucht, den das Opfer angeblich kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Ein Forensiker, ein Katapult und ein ungewöhnliches physikalisches Experiment helfen schließlich dabei, den Fall aufzuklären. Ein Feuer in der Kings Cross-U-Bahnstation kostet 31 Menschen das Leben. Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12