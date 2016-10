RTL Crime 21:00 bis 21:45 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Tony Costa GB 2014 Stereo 16:9 Merken 7. Staffel, Folge 1: Antone Charles "Tony" Costa fiel schon 1961 als 16-Jähriger auf, als er nachts in ein Nachbarhaus einstieg, um dort ein junges Mädchen zu überfallen und es die Treppen hinunterzustoßen. 1963 war Costa verheiratet und Vater dreier Kinder - doch die Ehe zerfiel zusehends und auch die Medikamente, die Costa nehmen musste, veränderten den jungen Mann stark, der sich zunehmend irrational und aufbrausend verhielt. 1966 verschwanden zwei junge Anhalterinnen, die Costa eigentlich nach Kalifornien bringen wollte. Und auch nach seiner Scheidung 1967 verschwand Costas neue Freundin plötzlich spurlos - und wurde erst zwei Jahre später furchtbar entstellt aufgefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born To Kill? Altersempfehlung: ab 16