RTL Crime 20:15 bis 21:00 Dokusoap Death Row Stories: Geschichten aus dem Todestrakt Der Fall Ruben Cantu USA 2015 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 1: Die Oscar-Preisträger Robert Redford und Alex Gibney stellen in "Death Row Stories" die Todesstrafe in den USA auf packende Art und Weise infrage. Jede der spannenden Episoden schildert einen wahren Kriminalfall, der eindringlich beweist, dass diese Form der ultimativen Strafe fatale Konsequenzen in sich birgt - und die Gerechtigkeit und Wahrheit es im Rechtsalltag oft schwer haben zu obsiegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Death Row Stories Altersempfehlung: ab 12