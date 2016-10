RTL Crime 13:25 bis 14:10 Krimiserie CSI: NY Undercover USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken 8. Staffel, Folge 12: Eine bildschöne junge Frau wird in einer dunklen Gasse erschossen. Dabei handelt es sich um Michelle Lewis, die gemeinsam mit ihrem Freund Preston Seville Junior an einem Rollenspiel teilgenommen hat, bei dem sie FBI-Agenten darstellten. Preston ist der Sohn eines steinreichen Börsenmaklers, von dem jede Spur fehlt. Die CSI-Ermittler hegen den Verdacht, dass Preston entführt wurde und sie behalten recht: Die Lösegeldforderung sowie Prestons abgehackter Finger treffen kurz danach bei seinem Vater Preston Seville Senior ein, der sich jedoch weigert, vier Millionen Dollar zu zahlen. Mac besorgt Blüten für die Lösegeldübergabe, die allerdings gründlich schiefgeht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Carmine Giovinazzo (Det. Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe Messer) A. J. Buckley (Adam Ross) Robert Joy (Dr. Sid Hamerback) Originaltitel: CSI: NY Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Aaron Rahsaan Thomas Kamera: Joseph Broderick Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12