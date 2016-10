RTL Crime 11:00 bis 11:50 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Douglas Clark und Carol Bundy GB 2012 Stereo 16:9 Merken 6. Staffel, Folge 6: Der Sunset Strip ist der Teil des Sunset Boulevards in Los Angeles, an dem sich die Schönen und Reichen treffen. Doch in den Sommernächten von 1980 fanden zwei Serienkiller dort ihre Befriedigung. Carol Bundy, die in problematischen Verhältnissen aufgewachsen war und Douglas Clark, der aus einem intakten Elternhaus stammte, begegneten sich, nachdem Bundys Ehe in die Brüche gegangen war. Gezeichnet von den Misshandlungen während ihrer Ehe, ließ sie sich von Clark zum Ausleben seiner mörderischen und nekrophilen Phantasien verführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born To Kill? Altersempfehlung: ab 16