Junior 17:30 bis 17:45 Kinderserie Das Haus Anubis Break Out D 2009 Stereo 16:9 Merken Charlotte und Luzy haben die Hoffnung aufgegeben, sich mit Kaya und Max zu versöhnen. Da wird ein Zettel unter der Tür durchgeschoben, auf dem sie die Jungs um ein Date bitten. Die Freundinnen sind überglücklich. Aber ist der Zettel wirklich von Kaya und Max? Der Club versucht, Mara zu retten, wird dabei aber von Morten gefangen genommen. Es steht nicht gut um Mara, denn Zeno Trabas will ihr noch mehr Gift verabreichen. Da hat Delia eine Idee für einen Ausbruch. Doch die ist riskant... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina Schmidt (Frau Nina Martens) Alicia Endemann (Frau Luzy Rosaline Schoppa) Daniel Wilken (Herr Daniel Gutenberg) Franziska Alber (Frau Delia Seefeld) Karim Günes (Herr Kaya Sahin) Mitja Manuel Lafere (Herr Felix /) Marc Dumitru (Herr Magnus von Hagen) Originaltitel: Das Haus Anubis Regie: Bart Van Leemputten Altersempfehlung: ab 6