Junior 15:15 bis 15:40 Jugendserie Der Sleepover Club Ende der Ära AUS 2003 Stereo 16:9 Auf der Hochzeit von Fliss' Mom lernen Kenny und Rosie Liam und Scott kennen. Liam ist begeisterter Fußballspieler - so wie Kenny. Rosie teilt mit Scott ihre Leidenschaft für Bücher. Die Begeisterung der zwei Mädchen wird von den anderen Sleepover-Girls skeptisch betrachtet. Als die zwei Verliebten einen Sleepover bei Lyndz absagen, um sich mit den Jungs zu treffen, kommt es zu einem Streit. Den belauschen die Mdie nichts besseres zu tun haben, als bei Liam und Scott über Rosie und Kenny herzuziehen... Schauspieler: Basia A'Hern (Lydnsey 'Lyndz' Collins) Caitlin Stasey (Francesca 'Frankie' Thomas) Eliza Taylor (Rosie Cartwright) Hannah Wang (Kenny Tan) Ashleigh Brewer (Alana) Annalise Woods (Sara) Vince d'Amico (Mr. Stephanopolous) Originaltitel: The Sleepover Club Regie: Kate Woods Drehbuch: Sue Rose, John Davies, Rose Impey