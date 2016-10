Junior 11:25 bis 11:45 Trickserie Die Abenteuer von Chuck & seinen Freunden In der Klemme USA, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Chucks Motor rasselt fürchterlich und seine Eltern ermahnen ihn, zur Inspektion zu fahren. Doch Chuck hat Besseres zu tun. Auf der Rennbahn wird eine Halfpipe aufgebaut, auf der Chuck mit seinen Freunden spielen möchte. Plötzlich klemmt die Gangschaltung und er bleibt im Rückwärtsgang stecken. Chuck, Boomer und Flip haben ein Modelltruck gebastelt. Doch leider fährt er nicht so schnell, wie die Freunde sich das vorgestellt hatten. Spinner, ein kleiner Truck auf der Durchreise, hat hingegen einen gekauften Spielzeugtruck, der von einem Motor angetrieben wird. Flip schlägt vor, die Trucks um die Wette springen zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Chuck & Friends Altersempfehlung: ab 6