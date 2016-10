Discovery Channel 00:50 bis 01:35 Dokumentation Spy Wars - Im Auftrag der Regierung Flucht aus Moskau USA 2013 Stereo 16:9 Merken Sie leben oft jahrelang in der Angst, entdeckt zu werden: Spione und Doppelagenten. Für weltweite Operationen riskieren sie ihr eigenes Leben. Ehemalige Agenten der CIA, des FBI, KGB und MI6 berichten in dieser dreiteiligen Dokumentation über besonders gefährliche Einsätze. Welche Technologien und Taktiken wurden eingesetzt? Wie konnte die Mission "Farewell" und die unkonventionellen Methoden des Überläufers Vladimir Vetrov den Kalten Krieg maßgeblich beeinflussen? Wie gefährlich war die Flucht des KGB-Spions Oleg Gordijewski, der jahrelang für den MI6 die Sowjetunion ausspionierte? Spannende Interviews und exklusive Aufnahmen aus dem CIA-Headquarter geben einen tiefen Ei In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shadow Ops

