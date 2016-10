Discovery Channel 23:20 bis 00:10 Dokumentation Verhörmethoden - Straftäter unter Druck USA 2009 Stereo 16:9 Merken In Sioux City, Iowa, sind zwei Mädchen angeblich bei einem Brand ums Leben gekommen. Weitere Untersuchungen ergeben aber, dass die Opfer vorher wahrscheinlich stranguliert wurden. Der Stiefvater steht unter dringendem Tatverdacht. Diese Dokumentation schildert anhand verschiedener Kriminalfälle, wie Experten in den USA versuchen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Körpersprache, Auftreten oder Stimmlage: Kleinste physische Veränderungen können bei Verhören große Bedeutung bekommen, weil man daran erkennt, ob jemand lügt. Manchmal ist es aber nur eine Frage der mentalen Stärke und der besseren Tricks, die darüber entscheiden, ob Täter ein Geständnis ablegen. Welche Methoden dabei als ... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Secrets of Interrogation