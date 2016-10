Discovery Channel 19:25 bis 20:15 Dokumentation Die Edelsteinjäger Tansania GB 2013 Stereo 16:9 Merken Don Kogen und sein Team sind in Ostafrika gelandet. Die Stadt Arusha ist ein wichtiger Umschlagplatz für Edelsteine, die es nur in diesem Teil der Welt gibt: Tansaniten. Die kristallisierte Variante des Minerals Zoisit ist extrem kostbar und etwa tausend Mal seltener als Diamanten. Für Steine in Topqualität werden 1000 Dollar pro Karat bezahlt. Und die Schatzsucher haben es in Tansania auf ein besonders großes Exemplar abgesehen. Doch die Expedition ist gefährlich, denn in der Region wimmelt es von bewaffneten Wegelagerern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rock Raiders Altersempfehlung: ab 12