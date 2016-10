Discovery Channel 13:15 bis 14:05 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Fünf lange Sekunden USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Sturmfront wütet weiter und schaukelt die Besatzungen kräftig durch. Auf der Saga steckt den Männern der Schreck noch in den Knochen, denn zwei gegenläufige Riesenwellen hätten das Schiff um Haaresbreite zum Kentern gebracht! An Bord der Time Bandit übernimmt Andy Hillstrand das Ruder von seinem Bruder Jonathan. Der erfahrene Skipper kennt keine Angst und steuert mitten in das arktische Sturmtief hinein. Mit seinem draufgängerischen Kurs riskiert er allerdings die Gesundheit der gesamten Crew. Flaute herrscht dagegen für die Cornelia Marie: Das Schiff liegt zur Komplettüberholung der Ausrüstung im Hafen von Dutch Harbor. Körbe reparieren gehört zwar nicht gerade zu den Lieblingsaufgaben der Mannschaft, ist aber genauso Teil des Geschäfts, wie das große Abenteuer draußen auf See. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Jake Anderson (Himself - Captain: Saga) Nick Tokman (Himself - Deckhand: Saga) Mike Pereira (Himself - Deckhand & Engineer: Saga) Andy Hillstrand (Himself - Captain: Time Bandit) Jonathan Hillstrand (Himself - Captain: Time Bandit) Josh Harris (Himself - Boat Owner & Captain: Cornelia Marie) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou Altersempfehlung: ab 12