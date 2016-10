Sky Action 01:55 bis 03:45 Horrorfilm The Devil's Rejects (Director's Cut) USA, D 2005 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Polizei hat das Haus des mordlüsternen Firefly-Clans gestürmt und die meisten Mitglieder getötet. Jetzt macht der rachsüchtige Sheriff Wydell (William Forsythe) Jagd auf die verbliebenen Familienmitglieder: Captain Spaulding (Sid Haig) und seine Kinder Baby (Sheri Moon) und Otis (Bill Moseley) ziehen mordend quer durch die USA. - Splatter-Fest für Hartgesottene: die Fortsetzung von Rob Zombies Erstlingswerk "Haus der 1000 Leichen". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sid Haig (Captain Spaulding) Bill Moseley (Otis Driftwood) Sheri Moon Zombie (Baby Firefly) William Forsythe (Sheriff John Wydell) Ken Foree (Charlie Altamont) Matthew McGrory (Tiny Firefly) Leslie Easterbrook (Mutter Firefly) Originaltitel: The Devil's Rejects Regie: Rob Zombie Drehbuch: Rob Zombie Kamera: Phil Parmet Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 18