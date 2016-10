Sky Action 00:25 bis 01:55 Horrorfilm Haus der 1000 Leichen USA 2003 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vier junge Freunde suchen den Grusel-Kick, indem sie Orte grausamer Verbrechen besuchen. Auf dem Weg zum Grab des Killers "Dr. Satan" bleibt ihr Auto liegen. In einem nahe gelegenen Haus suchen sie Hilfe. Und landen bei einer bizarren Freak-Familie, die ihrer Leichensammlung fantasievoll folternd weitere Exemplare hinzufügen will. - Grotesk-schockierender Horroralptraum voller Filmzitate. Mit B-Movie-Veteranin Karen Black. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sid Haig (Captain Spaulding) Bill Moseley (Otis) Sheri Moon Zombie (Baby) Karen Black (Mutter Firefly) Chris Hardwick (Jerry Goldsmith) Erin Daniels (Denise Willis) Rainn Wilson (Bill Hudley) Originaltitel: House of 1000 Corpses Regie: Rob Zombie Drehbuch: Rob Zombie Kamera: Tom Richmond, Alex Poppas Musik: Rob Zombie, Scott Humphrey Altersempfehlung: ab 18

