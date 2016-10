MGM 00:50 bis 02:25 Thriller Dead on Sight - Tödliche Träume USA 1994 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die junge Studentin Rebecca wird von Visionen geplagt, in denen sie den brutalen Mord an einer jungen Frau vorhersieht. Die Polizei schenkt ihren paranormalen Ausführungen keinen Glauben, aber ihre Aussage ruft den Universitäts-Professor Caleb Odell auf den Plan. Der lässt sich ihre Träume schildern und erkennt, dass diese haarklein die Methodik des "Uhrwerkmörders" zeigen, der vor fünf Jahren eine blutige Spur durch die Stadt zog. - Psychothriller mit Flashdance-Star Jennifer Beals. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Beals (Rebecca Darcy) Daniel Baldwin (Caleb O'Dell) Kurtwood Smith (Julian Thompson) William H. Macy (Stephen Meeker) Kent Williams (Sheriff Holleran) Ed Beechner (Deputy Kinney) Eleanor Comegys (Stephanie Shaver) Originaltitel: Dead on Sight Regie: Ruben Preuss Drehbuch: Lewis Green Kamera: Levie Isaacks Musik: Harry Manfredini Altersempfehlung: ab 18

