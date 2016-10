MGM 12:55 bis 14:35 Drama Gefährliches Dreieck USA 1983 20 40 60 80 100 Merken Das New Yorker Fotomodell Elizabeth (Nastassja Kinski) verliebt sich in den Geigenvirtuosen Daniel (Rudolf Nurejew). Sie folgt ihm nach Paris. Der Musiker benutzt sie jedoch, um an den Top-Terroristen Rivas (Harvey Keitel) heranzukommen. - Die schöne Kinski-Tochter und der russische Ballettstar in einem verstörend-düsteren Mix aus Krimi und Melodram. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nastassja Kinski (Elizabeth Carlson) Rudolf Nureyev (Daniel Jelline) Harvey Keitel (Rivas) Ian McShane (Greg Miller) Bibi Andersson (Margaret) Ron Randell (Curt) Pierre Clémenti (Vic) Originaltitel: Exposed Regie: James Toback Drehbuch: James Toback Kamera: Henri Decaë Musik: Georges Delerue Altersempfehlung: ab 16