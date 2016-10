MGM 06:40 bis 08:10 Abenteuerfilm Absturz in der Wildnis USA 1997 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bonnie und Sam sind auf dem Weg zu einer Ökologiekonferenz, um dort ihre Eltern zu treffen, als ihr Flugzeug in einem Unwetter abstürzt. Der Ureinwohner Khomanesta rettet die beiden vor dem sicheren Tod. Während er sie in die nächste Siedlung führt, bringt er den Kindern nicht nur bei, wie man in der gefährlichen Wildnis überlebt, sondern erzählt ihnen auch von den Problemen mit Bärenjägern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirsten Dunst (Bonnie Kriger) Zachery Ty Bryan (Sam Kriger) August Schellenberg (Khonanesta) Dey Young (Wanda Kriger) Michael Gross (Dick) Tom McBeath (Quint) Ben Cardinal (Simon Blackcrow) Originaltitel: True Heart Regie: Catherine Cyran Drehbuch: Catherine Cyran Kamera: Christopher Baffa Musik: Eric Allaman Altersempfehlung: ab 12