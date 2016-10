Spiegel Geschichte 03:15 bis 04:00 Dokumentation The Sixties Der Vietnamkrieg USA 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Der Vietnamkrieg gilt bis heute als das größte Trauma der USA. Seine Nachwirkungen sind bis heute zu spüren. Angefangen beim Tonkin-Zwischenfall und der flächendeckenden Bombardierung Nordvietnams bis hin zu den Pariser Friedensverhandlungen gibt Tom Hanks einen Überblick über den Verlauf des Krieges. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Sixties