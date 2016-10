Spiegel Geschichte 21:00 bis 21:50 Dokumentation Die Macht der Lüge D 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Die Lüge ist ein mächtiges Instrument. Sie kann Leben beschützen und sie kann Leben zerstören. Mit ihr begannen Kriege und endeten Karrieren. US-Präsident Bill Clinton leugnete die Affäre mit seiner Praktikantin und jeder wusste, dass er log. Doch der Präsident rettete seinen Kopf. Dem vermeintlichen Shooting-Star Karl-Theodor zu Guttenberg hingegen wurde die Lüge, seine Doktorarbeit sei "kein Plagiat", zum Verhängnis. Nirgends wird so viel gelogen wie in der Politik, heißt es. Dabei lügt jeder Mensch wie gedruckt. Bis zu 200 Mal am Tag, meinen Psychologen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Macht der Lüge