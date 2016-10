Spiegel Geschichte 07:00 bis 07:50 Dokumentation Der Aufstieg der NSDAP Vorbereitung zum Putsch USA 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: München, Ende 1918: Der zwanzigjährige Adolf Hitler ist gerade aus dem Militärkrankenhaus entlassen worden. Er kehrt zurück nach München, einer Stadt im Würgegriff der Revolution. Hier wird er zum Propagandabeauftragten der Deutschen Arbeiterpartei, dem Vorläufer der NSDAP. Schnell entdeckt Hitler sein Redetalent und seine unbändige Lust nach Macht: Mit dem Marsch auf die Feldherrnhalle in München versucht er am 9. November 1923, die Regierungsmacht an sich zu reißen. Doch Hitlers Putsch endet im Desaster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Rise of the Nazi Party