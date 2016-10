Sky Nostalgie 18:25 bis 20:15 Kriegsfilm Zur Hölle und zurück USA 1955 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Vom hochdekorierten Soldaten des Zweiten Weltkriegs zum Schauspieler: Audie Murphy schlüpft in seine eigene Rolle bei der Verfilmung seiner Autobiographie. Als junger Mann tritt Audie in die Armee ein, um seine Familie in den Kriegszeiten finanziell unterstützen zu können. Fortan besteht sein Leben aus harten Gefechten, toten Kameraden und der ständigen Angst selbst auf den Schlachtfeldern Nordafrikas oder Europas zu sterben. - Actiongeladenes Kriegsdrama nach einer wahren Begebenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Audie Murphy (Audie Murphy) Marshall Thompson (Johnson) Charles Drake (Brandon) Jack Kelly (Kerrigan) Gregg Palmer (Lt. Manning) Paul Picerni (Valentino) David Janssen (Lt. Lee) Originaltitel: To Hell and Back Regie: Jesse Hibbs Drehbuch: Gil Doud Kamera: Maury Gertsman Musik: Henry Mancini, Irving Gertz, William Lava, Lou Maury