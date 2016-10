Disney Cinemagic 04:50 bis 06:15 Komödie Monster gegen Mädchen CDN, USA 2012 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als sich die furchtlose Skylar zu einer Halloweenparty aus dem Haus schleichen will, befreit sie aus Versehen einige Monster, die ihre Eltern im Keller gefangen hielten. Daraufhin erfährt sie, dass Ihre Familie schon seit Generationen aus Monsterjägern besteht, einschließlich ihrer Eltern, die nun von den befreiten Monstern gefangengenommen werden. Skylar holt sich ihre Freunde zur Hilfe, um ihren Fehler wieder gut zu machen, ihre Eltern zu retten und ihrer Berufung nachzugehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Olivia Holt (Skylar Lewis) Tracy Dawson (Deimata) Jonathan Hers (Josh) Luke Benward (Ryan Dean) Jennifer Aspen (Julie Lewis) Kerris Dorsey (Sadie) Adam Chambers (Cobb) Originaltitel: Girl Vs. Monster Regie: Stuart Gillard Drehbuch: Ron McGee, Annie DeYoung Kamera: Thomas Burstyn