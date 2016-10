Disney Cinemagic 03:25 bis 04:50 Horrorfilm Mamas Rendezvous mit einem Vampir USA, CDN 2000 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der 13-jährige Adam freut sich seit Wochen auf das Konzert seiner Lieblingsband, doch ein recht ungünstiges Schulzeugnis veranlasst seine Mutter, ihm den Besuch dort zu verbieten. Gemeinsam mit seinen jüngeren Geschwistern Chelsea und Taylor ersinnt Adam einen Plan, um ihre alleinstehende Mutter am Samstagabend aus dem Haus zu locken: Adam arrangiert unter dem Synonym "Monster Master" per Internet ein Blind Date für seine Mutter mit einem Unbekannten. Dimitri Dentatos, so der Name des höflichen Unbekannten, macht auf den ersten Blick einen recht vielversprechenden Eindruck, den die drei Kinder jedoch recht bald revidieren müssen ..... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt O'Leary (Adam Hansen) Laura Vandervoort (Chelsea Hansen) Myles Jeffrey (Taylor Hansen) Caroline Rhea (Lynette Hansen) Charles Shaughnessy (Dimitri Denatos) Robert Carradine (Malichi Van Helsing) Karl Pruner (Graf Krelski) Originaltitel: Mom's Got a Date with a Vampire Regie: Steve Boyum Drehbuch: Robert Keats Kamera: Michael Storey Musik: Chris Brady