Disney Cinemagic 13:15 bis 13:40 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Wie Yzma Kuzcoween gestohlen hat / Der Gruselmaskenball USA 2005 Stereo 16:9 HDTV (a) Wir lernen von Kuzco, dass Halloween wohl aus Kuzcoween entstand. Ursprünglich von Kuzco aus Naschgründen eingeführt, wurde das Fest von Yzma aus profilneurotischen Gründen übernommen und um die Gruseleffekte bereichert. (b) Es scheint, als hätte Malina einen heimlichen Verehrer, der sie auf einen Gruselmaskenball zum Tanz führen möchte. Kuzco und Kronk spielen Detektiv, um herauszufinden, um wen es sich bei besagtem Verehrer handelt... Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott